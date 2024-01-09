Рекорды Малкина и Панарина, победный буллит Ничушкина и сломанная клюшка Георгиева: россияне продолжают зажигать в НХЛ

Евгений Малкин помог «Питтсбургу» победить «Филадельфию» и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. Форвард отметился голом и результативной передачей и вышел на 51-е место в лиге по количеству набранных очков. Артемий Панарин также записал на свой счёт два результативных действия и сохранил место в тройке лучших бомбардиров лиги, однако «Рейнджерс» уступил «Ванкуверу». Александр Георгиев совершил 23 сейва и сохранил свои ворота в неприкосновенности в серии буллитов в противостоянии с «Бостоном». А победу «Колорадо» принёс точный бросок Валерия Ничушкина.

Российские хоккеисты продолжают ярко проявлять себя в НХЛ. В ночь с понедельника на вторник состоялось четыре матча регулярного чемпионата, и в трёх из них они сказали своё веское слово.

Евгений Малкин стал одним из главных героев противостояния с «Филадельфией». Уже на первой минуте «Пингвинз» заработал большинство и Рикард Ракелль открыл счёт, воспользовавшись передачей россиянина. Причём последний отправил шайбу себе за спину, даже не посмотрев, где находится его партнёр по команде. Этот гол стал для «Питтсбурга» самым быстрым в нынешней регулярке, а форвард в 18-м сезоне подряд достиг отметки 20 ассистов и повторил достижение в НХЛ Сидни Кросби и Анже Копитара.

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А в третьем периоде Малкин отличился уже сам, неотразимо бросив с кистей в дальний угол. Таким образом, Евгений записал себе в актив 15-й гол в сезоне и 486-й за карьеру, благодаря чему вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Причём, несмотря на цифры на табло, эмоции на льду кипели нешуточные. Вскоре у ворот «Питтсбурга» началась массовая стычка — и Крис Летанг получил рассечение. А затем после очередного игрового эпизода Малкин начал выяснять отношения со Скоттом Лотоном и, не сдержавшись, зарядил сопернику кулаком по лицу, после чего оба отправились на скамейку штрафников, продолжая словесную перепалку.

К счастью для «Питтсбурга», это удаление никак не повлияло на итоговый результат — 4:1. А после матча главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан объяснил, как у 37-летнего россиянина, признанного первой звездой противостояния, получается так ярко проводить встречи.

«Думаю, он весь вкладывается в игру, упорно борется. Мне кажется, он стал уделять больше внимания некоторым тонкостям или микромоментам в своей игре, например останавливаться с шайбой и меньше играть в непрерывном движении. Евгению как раз нравится играть в движении, но бывают моменты, когда с шайбой нужно остановиться. Считаю, когда он обращает внимание на такие вещи, его игра становится гораздо лучше», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Два очка записал на свой счёт и Артемий Панарин в матче лидеров Столичного и Тихоокеанского дивизионов — «Рейнджерс» и «Ванкувера». Уже на четвёртой минуте он помог своей команде реализовать большинство: отличился Винсент Трочек. А затем при счёте 1:3 именно нападающий ньюйоркцев вернул интригу в игру, сократив отставание до минимума. Россиянин совершил великолепный бросок по воротам Тэтчера Демко и отметился 26-м голом в сезоне.

Однако развить успех сопернику «Кэнакс» не позволил, в концовке второго периода игроки ещё дважды огорчили Игоря Шестёркина. В итоге «Рейнджерс» уступил со счётом 3:6. При этом, по словам главного тренера ньюйоркцев Питера Лавиолетта, большой вины россиянина в пропущенных шайбах нет: игроки совершали слишком много потерь, а также произошли серьёзные ошибки при смене звеньев, чем и воспользовался соперник.

«Это слишком для наших вратарей. Мы должны быть лучше», —подчеркнул наставник.

Что касается Панарина, то он провёл уже 19-й матч с двумя и более набранными очками в нынешнем сезоне. Только у двух хоккеистов таких встреч в текущем чемпионате больше: у Натана Маккиннона (21) и Никиты Кучерова (20). В списке лучших бомбардиров Артемий располагается на третьей строчке.

Кроме того, нападающий «Рейнджерс» набрал 718 (242 + 476) очков в 629 матчах и вплотную приблизился к Алексею Жамнову (719 баллов в 807 встречах) в зачёте лучших российских бомбардиров в истории североамериканской лиги. К тому же форвард превзошёл Игоря Ларионова (475) по голевым передачам за карьеру в НХЛ.

Куда более упорным получилось противостояние «Колорадо» и «Бостона». Основное время завершилось ничьей — 3:3, а одним из самых ярких стал эпизод после второго гола «Брюинз». Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев так расстроился из-за неудачи, что сломал об лёд клюшку. Как отметил вратарь после встречи, это помогло ему выплеснуть эмоции и сосредоточиться на игре.

Впрочем, по мнению главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, такая реакция на события в матчах ни к чему хорошему не приведёт, поскольку даёт психологическое преимущество противникам.

«Думаю, на протяжении сезона он проявляет слишком много эмоций. Это как с хлопаньем дверью или разбиванием клюшки. Увидев подобное, соперник решает, что у него на льду всё идёт по плану. Такой сигнал ты посылаешь. Не знаю, на кого Георгиев так злится, ведь все дают самый мощный отпор, какой только можно: стоит шайбе оказаться в зоне ворот, ребята забивают», — приводит слова Беднара Mile High Sports.

К счастью, в этот раз всё закончилось хорошо для россиянина. Георгиев в итоге совершил 23 сейва, а также был великолепен в серии буллитов, не позволив ни одной шайбе залететь в свои ворота. А победу «Колорадо» принёс его соотечественник Валерий Ничушкин, который, в отличие от партнёров, всё же сумел обхитрить Джереми Свеймана.