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Панарин вплотную подобрался к Жамнову в зачёте лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».

Теперь в активе игрока стало 718 (242 + 476) очков в 629 матчах за карьеру в НХЛ. Он вплотную подобрался к занимающему 14-е место Алексею Жамнову (719) в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ.

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