The Athletic: Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты»
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Как сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях, россиянин может вернуться в состав уже в самое ближайшее время. Впервые с декабря 2023 года он провёл тренировку на льду.
Напомним, что Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы.
В третьем периоде в борьбе за шайбу защитник Бренден Диллон нанёс Капризову два удара клюшкой в поясницу.
Ранее сообщалось, что Варламов получил травму в первом периоде игры с «Колорадо».