The Athletic: Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может оправиться от травмы и вернуться в состав в ближайшее время.

Как сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях, россиянин может вернуться в состав уже в самое ближайшее время. Впервые с декабря 2023 года он провёл тренировку на льду.

Напомним, что Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы.

В третьем периоде в борьбе за шайбу защитник Бренден Диллон нанёс Капризову два удара клюшкой в поясницу.

Ранее сообщалось, что Варламов получил травму в первом периоде игры с «Колорадо».