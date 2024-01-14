Дубль Проворова и два очка Марченко не помогли «Коламбусу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд Арена» в Коламбусе и завершилась со счётом 4:7.

Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился двумя заброшенными шайбами.

Нападающий «Блю Джекетс» россиянин Кирилл Марченко забил гол и отдал голевую передачу.

После 43 игр «Коламбус» набрал 35 очков и занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» с 47 баллами располагается на девятой строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.