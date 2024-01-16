Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Айлендерс» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:0.
Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Голкипер гостей россиянин Илья Сорокин отразил 29 бросков и был заменён в третьем периоде.
После 43 игр «Миннесота» набрала 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 48 баллами располагается на 10-й строчке Востока.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче НХЛ.