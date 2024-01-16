Два ассиста Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.

Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

После 40 игр «Лос-Анджелес» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Каролина» с 53 баллами располагается на четвёртой строчке Востока.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ.