Два ассиста Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.
Российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.
После 40 игр «Лос-Анджелес» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Каролина» с 53 баллами располагается на четвёртой строчке Востока.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ.