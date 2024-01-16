НХЛ подтвердила, что Ничушкин попал в программу помощи игрокам лиги

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги выступили с заявлением касательно нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявляют о том, что Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределённый период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы», — говорится в заявлении.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам. Позднее СМИ сообщили, что отсутствие Ничушкина в заявке команды связано с «инцидентом с алкоголем». 28 апреля стало известно, что уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что обнаруженная в гостиничном номере хоккеиста женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Ранее сообщалось, что Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ.