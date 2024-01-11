Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче с «Вегасом» (3:0) 28-летний россиянин забил два гола.

Второй звездой дня стал финский защитник «Даллас Старз» Эсу Линделла, отдавший три голевые передачи во встрече с «Миннесота Уайлд» (7:2).

Третья звезда — канадский форвард «Филадельфия Флайерз» Шон Кутюрье, который записал на свой счёт результативный пас и реализовал победный буллит в игре с «Монреаль Канадиенс» (3:2 Б).

Ранее сообщалось, что дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Вегасом» в матче НХЛ.