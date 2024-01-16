Ничушкин выступил с заявлением о начале курса помощи игрокам НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выступил с заявлением о начале прохождения программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я решил принять участие в программе помощи игрокам, и моя цель — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда», — говорится в заявлении пресс-службы «Колорадо».

Нападающий поблагодарил за поддержку семью, друзей, «Эвеланш» и всех болельщиков.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться на лёд и присоединиться к своим партнёрам по команде как можно скорее», — заявил он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забил 22 гола и отдал 20 голевых передач в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее НХЛ подтвердила участие Ничушкина в программе помощи игрокам.