Два очка Свечникова и ассистент Орлова помогли «Каролине» победить «Детройт» в НХЛ
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:2.
Российский нападающий хозяев Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Защитник «Харрикейнз» россиянин Дмитрия Орлов записал на свой счёт результативный пас.
После 44 игр «Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Детройт» с 51 очком располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.