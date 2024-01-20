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Два очка Свечникова и ассистент Орлова помогли «Каролине» победить «Детройт» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Защитник «Харрикейнз» россиянин Дмитрия Орлов записал на свой счёт результативный пас.

После 44 игр «Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Детройт» с 51 очком располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.

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