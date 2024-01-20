Ассист Романова не спас «Айлендерс» от поражения «Чикаго» в НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 3:4.

Российский защитник гостей Александр Романов отметился результативной передачей.

Вратарь островитян Илья Сорокин отразил 20 бросков.

После 45 игр «Айлендерс» набрал 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» с 30 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче НХЛ.