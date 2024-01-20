Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Флоридой» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился двумя голами.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский был заменён во втором периоде после трёх пропущенных шайб за семь минут.

После 45 игр «Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Флорида» с 58 очками располагается на второй строчке Востока.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ.