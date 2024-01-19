День победы россиян в НХЛ: Кучеров отдал три голевые передачи, Барбашёв оформил дубль, Овечкин вернулся на лёд

Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче с «Миннесотой» и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров. Александр Овечкин вернулся на лёд после травмы и продлил результативную серию в нынешней регулярке до семи встреч. Иван Барбашёв дважды огорчил Игоря Шестёркина и позволил «Вегасу» разгромить «Рейнджерс». А голевые передачи Артёма Зуба и шайба Владимира Тарасенко помогли замыкающей сводную таблицу НХЛ «Оттаве» обыграть «Монреаль».

Лидерство Кучерова в гонке бомбардиров

Российские болельщики с огромным интересом ждали очередного противостояния Никиты Кучерова и Кирилла Капризова в НХЛ. Тем более предыдущее, в начале года, завершилось уверенной победой «Тампа-Бэй» на выезде. Но взять реванш «Миннесоте» не удалось. Более того, на этот раз она пропустила семь шайб и оказалась разгромлена со счётом 3:7.

Набравший три очка Кучеров в очной дуэли не оставил шансов соотечественнику, который довольствовался одной результативной передачей. И хотя начался матч не слишком удачно для «Лайтнинг», уже на шестой минуте Йоэль Эрикссон Эк мощным щелчком вывел гостей вперёд. Ответ хозяев получился стремительным, и в сложный момент партнёров повёл вперёд именно российский лидер коллектива. Он отбросил шайбу на Виктора Хедмана, а тот не оставил шансов Филипу Густавссону.

Если первый период получился равным, то во втором преимущество подопечных Джона Купера было подавляющим. Они проводили одну острую атаку за другой и закономерно отличились трижды. Очередным ассистом отметился и Кучеров, который подхватил снаряд за воротами и нашёл на пятаке Брейдена Пойнта. Но игроки «Уайлд» умудрились реализовать редкие моменты и сократили отставание до минимума. В том числе голевую передачу на Марко Росси отдал Капризов.

Однако в заключительном отрезке «Тампа» спокойно добила соперника. Не успели коллективы вернуться на лёд, как Маркус Юханссон отправился на скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой. Хозяева стремительно реализовали большинство. После своевременного перевода Кучерова с правого края на противоположный Стивен Стэмкос из левого круга могучим щелчком едва не порвал сетку. После этого оппоненты прекратили сопротивление и пропустили ещё дважды.

А Никиту заслуженно признали первой звездой противостояния. Он с 75 очками снова оторвался от Натана Маккиннона в гонке бомбардиров, а также сократил от него отставание в списке лучших снайперов. У россиянина 47 голевых пасов в текущем сезоне, а у канадца — 49.

Более того, Кучеров преодолел планку 500 ассистов в НХЛ за карьеру и стал девятым россиянином, которому это удалось после Евгения Малкина, Сергея Фёдорова, Александра Овечкина, Сергея Зубова, Павла Дацюка, Алексея Ковалёва, Сергея Гончара и Александра Могильного. А в истории клуба он достиг этой отметки быстрее всех — за 688 встреч.

«Он так быстро достиг её, для нас это ещё один невероятный год. Учитывая то, как Никита видит лёд и как умеет играть, неудивительно, что на его счету уже 500 результативных передач», — порадовался успехам партнёра Пойнт.

Звёздный час Барбашёва

Иван Барбашёв, в отличие от звёздных соотечественников, редко оказывается в центре внимания. Он не славится высокой результативностью и не лидирует в «Вегасе». Например, в этом сезоне до противостояния с «Рейнджерс» в его активе значилось всего девять шайб, а безголевая серия растянулась почти на месяц.

Но 18 января нападающий эффектно прервал её и позволил «Голден Найтс» разгромить маститого оппонента в домашних стенах — 5:1. Россиянин смог дважды огорчить Игоря Шестёркина и стал первой звездой. Причём первая его шайба на 15-й минуте получилась довольно спорной. Воспользовавшись переводом Джонатана Маршессо справа, он фактически коньком отправил её в сетку.

Судьи долго смотрели повтор на предмет нарушения правил, но в итоге пришли к выводу, что хоккеист сыграл по-футбольному ненамеренно, а потому взятие ворот отменять не следует. Незадолго до заключительного перерыва форвард в большинстве отличился уже абсолютно чисто, с близкого расстояния «расстреляв» Шестёркина после паса от лицевой. Теперь у Ивана 11 голов и 21 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

А вот для российского вратаря гостей встреча получилась, мягко говоря, не самой удачной. Он пропустил четыре шайбы и совершил всего 21 сейв. С другой стороны, сложно предъявить ему претензии хотя бы за один гол. В трёх случаях наносились убойные щелчки в упор, а ещё в одном эпизоде Киган Колесар подправил снаряд на пятаке. Его партнёр Артемий Панарин помог «Рейнджерс» сократить отставание в начале третьего периода, ассистировав Мике Зибанеджаду.

Наконец, Артём Зуб и Владимир Тарасенко позволили замыкающей сводную таблицу лиги «Оттаве» неожиданно дома разгромить «Монреаль» — 6:2. Голевые передачи защитника во многом получились решающими, поскольку помогли лишить соперника уверенности в своих силах ещё в стартовом периоде. Ему потребовалось всего 147 секунд, чтобы набрать два очка. Оба момента получились как под копирку. Сначала россиянин у своих ворот выполнил пас на Ридли Грейга, а тот бросил в прорыв Брэди Ткачука.

Затем Зуб уже сам отвоевал снаряд у борта на собственной половине и успел отбросить его на Тима Штюцле. Немец прорвался к чужим воротам и, воспользовавшись открыванием одноклубника, поразил ближний угол. А в конце второго периода со знаком плюс отметился и Тарасенко, с чьим мощным щелчком из правого круга Кейден Примо не справился.

Возвращение Овечкина

Наконец, вернулся в строй Александр Овечкин, из-за травмы пропустивший три матча. Во встрече с «Сент-Луисом» он провёл на льду чуть больше 15 минут, заработал показатель полезности +1 и нанёс три броска в створ. К сожалению, забить ему не удалось.

Зато россиянин продлил собственную результативную серию в нынешней регулярке до семи игр. В самом начале третьего периода на исходе большинства он отметился мощным щелчком из левого круга, с которым Джордан Биннингтон справился с огромным трудом. А помешать Дилану Строуму первым оказаться на добивании не сумел никто.

Главным же героем противостояния стал Ти Джей Оши. Опытный нападающий из-за повреждения не выходил на лёд почти месяц, но в январе восстановился и начал приносить пользу «столичным». В 2024-м он последовательно дважды огорчил «Рейнджерс», а теперь и вовсе оформил хет-трик. Причём последнюю шайбу он забросил в пустой створ за 20 секунд до финальной сирены.

Так «столичные» одержали важнейшую победу и продолжают сражение за попадание в зону плей-офф. В настоящий момент они располагаются на девятой позиции на Востоке и всего на очко отстают от «Тампа-Бэй» и «Детройта», но сыграли меньше встреч, чем конкуренты.