Пойнт: ещё один невероятный сезон для Кучерова

Нападающий «Тампа Бэй-Лайтнинг» Брэйден Пойнт высказался о результативности форварда Никиты Кучерова.

«Он так быстро достиг этой отметки. Это ещё один невероятный сезон для него. Неудивительно, что на его счету уже 500 результативных передач, учитывая то, как он видит лёд и как умеет играть», — приводит слова Пойнта пресс‑служба лиги.

Встреча проходила на «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 7:3.

Кучеров отметился тремя результативными передачами. Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

Россиянин достиг отметки в 500 передач за весь период выступлений в НХЛ.

«Тампа» набрала 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 41 очком располагается на 13-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Миннесота».