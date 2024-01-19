RT в Telegram
Подпишись

Пойнт: ещё один невероятный сезон для Кучерова

Короткая ссылка
Нападающий «Тампа Бэй-Лайтнинг» Брэйден Пойнт высказался о результативности форварда Никиты Кучерова.

«Он так быстро достиг этой отметки. Это ещё один невероятный сезон для него. Неудивительно, что на его счету уже 500 результативных передач, учитывая то, как он видит лёд и как умеет играть», — приводит слова Пойнта пресс‑служба лиги.

Встреча проходила на «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 7:3.

Кучеров отметился тремя результативными передачами. Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

Россиянин достиг отметки в 500 передач за весь период выступлений в НХЛ.

«Тампа» набрала 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 41 очком располагается на 13-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Миннесота».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить