Овечкин догнал Парка по результативным передачам за карьеру в НХЛ
Встреча на «Кэпитал Уан-арена» завершилась со счётом 5:2.
Таким образом, Овечкин оформил 683-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и догнал бывшего защитника «Рейнджерс» Брэда Парка по данному показателю. Россиянин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.
«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагается на 12-й строчке в Западном дивизионе.
Ранее сообщалось, что Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ.