Овечкин догнал Парка по результативным передачам за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луис Блюз».

Встреча на «Кэпитал Уан-арена» завершилась со счётом 5:2.

Таким образом, Овечкин оформил 683-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и догнал бывшего защитника «Рейнджерс» Брэда Парка по данному показателю. Россиянин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.

«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагается на 12-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее сообщалось, что Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ.