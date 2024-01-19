RT в Telegram
Подпишись

Овечкин догнал Парка по результативным передачам за карьеру в НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Сент-Луис Блюз».

Встреча на «Кэпитал Уан-арена» завершилась со счётом 5:2.

Таким образом, Овечкин оформил 683-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и догнал бывшего защитника «Рейнджерс» Брэда Парка по данному показателю. Россиянин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.

«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагается на 12-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее сообщалось, что Кучеров достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить