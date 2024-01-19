Овечкин — о возвращении на лёд после травмы: первые пару касаний шайбы казались немного необычными

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём возвращении после травмы.

«Моё возвращение после травмы? Чувствую себя довольно хорошо. Очевидно, первые пару касаний шайбы казались немного необычными, ощущение, будто я сбрасывал груз с плеч и начинал чувствовать шайбу, игру и ритм», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 5:2.

Овечкин в матче отметился результативной передачей.

Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров записал на свой счёт ассист.

«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагается на 12-й строчке в Западном дивизионе.

Ранее дубль Барбашёва принёс «Вегасу» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ.