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Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов назван третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ
  • Gettyimages.ru

26-летний россиянин забил два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз». 

Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

Первой звездой дня признана вся команда «Миннесоты», которая в игре с «Флоридой» пять раз отличилась в большинстве при шести попытках, повторив клубный рекорд.

Вторая звезда дня — чешский вратарь «Нью‑Джерси Дэвилз» Витек Ванечек, совершивший 29 сейвов в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча НХЛ «Флорида» — «Миннесота».

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