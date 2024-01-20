Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ
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26-летний россиянин забил два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз».
Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
Первой звездой дня признана вся команда «Миннесоты», которая в игре с «Флоридой» пять раз отличилась в большинстве при шести попытках, повторив клубный рекорд.
Вторая звезда дня — чешский вратарь «Нью‑Джерси Дэвилз» Витек Ванечек, совершивший 29 сейвов в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча НХЛ «Флорида» — «Миннесота».