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Капризов: гол в финале Олимпиады — главный момент в карьере

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Олимпийский чемпион Пхёнчхана Кирилл Капризов рассказал о своих любимых и самых значимых голах в карьере.

«Гол в овертайме Олимпиады — главный пока момент в карьере? Наверное, да. Потому что выиграли золото», — цитирует Капризова «Спорт-Экспресс».

26-летний воспитанник новокузнецкого хоккея признался, что очень любит выходить на лёд в овертайме.

«Мне нравится играть три на три. Больше пространства, и ты этим пользуешься. Одна ошибка — и сразу может быть гол. Может, поэтому и получается в них забивать», — добавил Капризов.

Хоккеист забросил победную шайбу в овертайме финального матча хоккейного турнира Олимпиады 2018 года со сборной Германии (4:3).

Ранее сообщалось, что Капризов стал первой звездой недели в НХЛ.





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