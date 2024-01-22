Капризов стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

26-летний воспитанник новокузнецкого хоккея в четырёх последних матчах набрал восемь очков (пять шайб и три результативные передачи). А в игре с «Каролина Харрикейнз» (5:2) россиянин оформил свой третий хет-трик в карьере в НХЛ.

Второй звездой признан чешский нападающий Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»). Третьей — канадский голкипер Логан Томпсон («Вегас Голден Найтс»).

Ранее Капризов заявил, что Никита Кучеров должен получить «Харт Трофи» по итогам сезона.



