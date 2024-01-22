Капризов считает, что Кучеров должен получить «Харт Трофи» по итогам сезона

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров по итогам сезона-2023/24 должен получить «Харт Трофи» — приз лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Куч — красавец. Вчера играли против них, он здорово играет, и вообще большинство у них очень сильное. Никита им руководит. Его передачи, мышление хоккейное — очень сильное», — цитирует Капризова «Спорт-Экспресс».

30-летний воспитанник московского ЦСКА в сезоне-2023/24 в 46 матчах набрал 76 (28 голов + 48 результативных передач) очков. Кучеров занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего чемпионата. Лидирует в гонке канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого на счету 77 (26 + 51) очков.

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Баффало» в матче НХЛ.