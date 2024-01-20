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«Тампа» с Кучеровым обыграла «Баффало» в матче НХЛ

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Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Флориды.

В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (6-я минута), Тайлер Мотт (7-я), Кэлвин де Хаан (58-я). Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Андрей Василевский не принял участия в игре.

У проигравших отличился Дилан Козенс (34-я).

«Тампа» (53 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (44) располагается на 14-й позиции.

Ранее главный тренер «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского нападающего команды Кирилла Капризова в матче с «Флорида Пантерз».

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