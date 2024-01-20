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Главный тренер «Миннесоты» Хайнс назвал Капризова хоккеистом с высоким IQ

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Главный тренер «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского нападающего команды Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
Главный тренер «Миннесоты» Хайнс назвал Капризова хоккеистом с высоким IQ
  • AP

«Капризов — отличный хоккеист, очень умелый игрок с высоким IQ. Кирилл вернулся после травмы. Приятно видеть, что его усилия вознаграждаются, он мог забить ещё пару голов», — приводит слова Хайнса сайт клуба НХЛ.

Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

26-летний россиянин оформил дубль в прошедшей игре.

Ранее сообщалось, что Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ.

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