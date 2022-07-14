Опасная расточительность: может ли подписание долгосрочного контракта с Сергачёвым на $68 млн быть риском для «Тампы»

Михаил Сергачёв подписал новый контракт с «Тампа-Бэй». За следующие восемь лет он заработает $68 млн. При этом, согласно условиям, клуб не сможет обменять россиянина в первые четыре года действия соглашения, а в оставшиеся — будет ограничен в выборе. По словам генменеджера «Лайтнинг» Жюльена Брисбуа, теперь защитник будет играть более важную роль в коллективе. Однако сам хоккеист не всегда действует надёжно и набирает не так много очков. Продлив с ним соглашение на столь долгий срок, флоридцы почти не оставили себе места под потолком зарплат и лишили гибкости на рынке свободных агентов.

Заключение Михаилом Сергачёвым нового контракта с «Тампа-Бэй» можно смело назвать историческим событием для отечественного хоккея. Общая сумма восьмилетнего соглашения составила $68 млн. Столько в НХЛ прежде не зарабатывал ни один российский защитник. Неудивительно, что уроженца Нижнекамска переполняли эмоции после объявления о достижении договорённости с клубом.

«Мой отец всегда говорит, что великого игрока от просто хорошего кое-что отличает, и это — стабильность. Её-то мне порой и не хватает», — отметил Сергачёв.

Более того, начиная с сезона-2023/24 Михаил опередит Виктора Хедмана, чей оклад с бонусами составляет $7,875 млн в год, и станет самым высокооплачиваемым защитником «Лайтнинг».

Также по теме На поводу у звезды: может ли продление контракта с Малкиным спровоцировать кризис в «Питтсбурге» Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом» в первый день открытия рынка свободных агентов НХЛ. Согласно новому соглашению,...

Стороне спортсмена также удалось внести в контракт важную опцию — в течение первых четырёх лет хоккеиста нельзя выставить на обмен. В следующие четыре года такая возможность появится, но он сам получит право оглашать список из 16 коллективов, куда хотел бы перебраться.

Выбить сказочные условия получилось в том числе благодаря помощи известного агента Дэна Мильштейна, который уже представляет интересы двух других россиян, защищающих цвета команды, Никиты Кучерова и Андрея Василевского. О начале его работы с Сергачёвым стало известно только в июле. Ранее интересы Михаила представлял Марк Гандлер.

По словам Мильштейна, он сразу же договорился с генеральным менеджером клуба Жюльеном Брисбуа о том, чтобы подписать новое соглашение за год до истечения срока старого, как это происходило в случаях с Василевским и Кучеровым. Агент не сомневался, что клиенту сделают хорошее предложение.

«Он не первый год выступает в «Лайтнинг», с ним были завоёваны два Кубка Стэнли. Ему только 24 года, и в Мише видят грандиозный потенциал. По самому контракту мы договорились быстро. Дольше обсуждали нюансы — размер бонусов, пункт о том, что клуб не может сделать обмен без согласия игрока…» — приводит слова Мильштейна «Матч ТВ».

Для многих спортсменов большие деньги становятся серьёзным бременем, и они оказываются не в состоянии справиться с давлением ответственности. Но, по мнению агента, Сергачёву не следует думать об этом.

«Кто сказал, что он на эти деньги не сыграет? Я ему посоветовал: «Миша, во время сезона поступай, как Никита и Андрей, — сотри свои соцсети, перестань читать всё из прессы. Брать лишнее в голову не надо. Просто играй в хоккей», — сказал Мильштейн.

То, что россиянину могут предложить новый долгосрочный контракт, стало понятно, как только Райана Макдону обменяли в «Нэшвилл» на Филиппа Майерса и Гранта Мисмаша. Сразу после этого Брисбуа предположил, что теперь Сергачёв будет играть в команде Джона Купера более важную роль.

«Сперва нам нужно было избавиться от контракта Макдоны. Это мы сделали. Теперь нам предстоит подумать над тем, кто составит костяк нашей обороны», — сказал генменеджер.

В один день с Сергачёвым долгосрочное соглашение с клубом заключил ещё один молодой защитник, Эрик Чернак, чей годовой оклад, правда, окажется существенно меньше, чем у партнёра, и составит $5,2 млн. Таким образом, руководство «Тампы-Бэй» внесло ясность на ближайшие годы в линию обороны с учётом ухода Макдоны и возраста Яна Рутты и Виктора Хедмана.

Также по теме Выход из тени: почему обмен в «Колорадо» выгоден для Георгиева «Колорадо Эвеланш» обменял Александра Георгиева у «Нью-Йорк Рейнджерс» на выбор в третьем и пятом раундах драфта НХЛ-2022 и третьем...

С одной стороны, решение «Лайтнинг» выглядит абсолютно логичным. Во-первых, Сергачёву совсем недавно исполнилось 24 года и в ближайшем будущем он должен будет прогрессировать и играть более заметную роль. Даже к моменту окончания контракта ему будет 33 года — далеко не преклонный возраст для защитника. А если ставка генменеджера сработает, то позднее с учётом роста потолка зарплат за россиянина не придётся переплачивать.

Во-вторых, уроженец Нижнекамска, несмотря на молодость, уже обладает большим опытом. В 17 лет он не побоялся уехать за океан, в 18 — дебютировал в НХЛ и стал самым молодым защитником в истории «Монреаля», когда-либо выходившим на лёд в матчах лиги. А в 19 лет уже отвоевал место в основном составе «Тампы» — команды, чьи амбиции уже простирались до финала Кубка Стэнли.

Купер не побоялся довериться юному хоккеисту. В результате уже в первом сезоне он провёл 79 встреч в регулярном первенстве и 17 — в плей-офф. Так Сергачёв стал важной частью одной из сильнейших команд лиги. К своим 24 годам он успел принять участие в трёх финалах Кубка Стэнли и одержать победы в двух из них. Большинство не имеют такого опыта на протяжении всей карьеры.

В завершившемся розыгрыше НХЛ Михаил начал получать ещё больше игрового времени. В среднем он проводил на льду по 22,5 минуты — это второй результат в команде среди полевых игроков после Хедмана. При этом россиянин стал единственным, кто сумел совершить в сумме более 260 силовых приёмов и блоков (139 + 123) в регулярном чемпионате.

Кроме того, защитник забросил семь шайб и 31 раз ассистировал партнёрам. Больше очков он набрал только в дебютном сезоне в составе «Лайтнинг» — 40 (9 + 31).

А в плей-офф он не только занял второе место в составе команды по количеству ассистов среди защитников (8), уступив только Хедману (16), но и оказался шестым защитником из России в истории, набравшим 30 и более очков в Кубке Стэнли.

В некоторых встречах Сергачёв вовсе блистал и выходил на первый план. Так, он стал одним из главных героев пятого матча финальной серии Восточной конференции с «Рейнджерс». Сначала незадолго до окончания второго периода Михаил нанёс точный бросок со средней дистанции и сравнял счёт. А менее чем за две минуты до конца основного времени совершил классный наброс на пятак, который замкнул Ондржей Палат. «Тампа» одержала победу — 3:1, а уже в следующей игре поставила точку.

Отметился голом он и в первом матче решающего противостояния с «Колорадо». Россиянин также запомнился мощным щелчком с кистей от синей линии и восстановил статус-кво на табло. Но в итоге подопечные Купера потерпели поражение в овертайме — 3:4.

Добился прогресса хоккеист и по основным оборонительным метрикам. Например, в завершившемся сезоне «регулярки» он блокировал в среднем по 1,6 броска за игру, тогда как в предыдущем — 1,3. Значительно больше стало силовых приёмов в его исполнении (1,8 против 1,18) и отборов (0,3 против 0,2). Более того, в плей-офф ему удалось даже улучшить второй показатель (2,3).

Однако не обошлось и без грубейших ошибок. Разумеется, самой яркой стала помарка, совершённая в овертайме четвёртой встречи финала, когда Назем Кадри легко обыграл соперника, вышел один на один с Василевским и принёс «Эвеланш» важную победу. Сам защитник объяснил произошедшее усталостью и чрезмерно длинной сменой.

Несмотря на серьёзный прогресс, Сергачёв зачастую всё ещё действует не слишком надёжно. Он неидеально выбирает позицию и выбрасывается на нападающих раньше времени, высвобождая зоны и позволяя соперникам создавать моменты. В «Тампе» последних лет его огрехи оказывались не так заметны благодаря наличию рядом опытных партнёров. Но с их уходом у команды могут возникнуть проблемы. Одно дело играть бок о бок с более опытными хоккеистами и другое — брать на себя бремя лидерства. Нет никакой гарантии, что россиянин справится с этой ролью и не выпадет из первого звена.

К тому же Михаил остаётся «домоседом» и не слишком активно поддерживает атаки. С одной стороны, 38 очков в регулярке — неплохой показатель для защитника. С другой, тот же Хедман набрал заметно больше — 85 (20 + 65). В этом компоненте хоккеисту необходимо ещё прибавлять.

Наконец, подписывая с ним долгосрочный контракт, клуб фактически связывает себе руки. «Лайтнинг» теперь практически нереально подписать другого представителя его амплуа. К тому же нельзя забывать: немалые оклады имеют и другие лидеры коллектива: Василевский ($9,5 млн), Кучеров ($9,5 млн), Брейден Пойнт ($9,5 млн), Стивен Стэмкос ($8,5 млн), Энтони Сирелли ($6,25 млн). Возможно, Брисбуа рассчитывает на увеличение потолка зарплат, иначе чем-то ещё объяснить столь смелый шаг непросто.