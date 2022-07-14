Сергачёв высказался о подписании контракта с «Тампой»

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал подписание контракта с клубом из Флориды.
Сергачёв высказался о подписании контракта с «Тампой»
  • AP

«Для меня очень важно иметь доверие со стороны команды, чтобы дать мне роль, которую я ждал», — цитирует Сергачёва журналист Джо Смитт в Twitter.

По его словам, разница между хорошим и великим игроком заключается в постоянстве.

Российский хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Контракт Сергачёва вступит в силу с сезона-2023/24. Соглашение рассчитано на восемь лет. Согласно контракту 24-летний российский хоккеист получит $68 млн (по $8,5 млн в год).

Ранее сообщалось, что Сергачёв стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ.

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