Сергачёв стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ
- AP
Соглашение рассчитано на восемь лет. Согласно контракту 24-летний российский хоккеист получит $68 млн (по $8,5 млн в год). Таким образом, Сергачёв стал самым высокооплачиваемым игроком обороны из России в истории НХЛ.
Прежний рекорд принадлежал защитнику «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову: общая сумма контракта — $40,5 млн (по $ 6,75 млн в год).
Контракт Сергачёва вступит в силу с сезона-2023/24.
Российский хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».
Ранее сообщалось, что Сергачёв обогнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ.