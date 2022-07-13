Сергачёв стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подписал новый контракт с командой из Флориды.
Сергачёв стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ
  • AP

Соглашение рассчитано на восемь лет. Согласно контракту 24-летний российский хоккеист получит $68 млн (по $8,5 млн в год). Таким образом, Сергачёв стал самым высокооплачиваемым игроком обороны из России в истории НХЛ.

Прежний рекорд принадлежал защитнику «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову: общая сумма контракта — $40,5 млн (по $ 6,75 млн в год).

Контракт Сергачёва вступит в силу с сезона-2023/24.

Российский хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».

Ранее сообщалось, что Сергачёв обогнал Фетисова и Ковальчука по очкам в плей-офф НХЛ.

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