CapFriendly: новый контракт Малкина сделает его третьим по суммарному заработку в истории НХЛ

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин войдёт в тройку игроков, заработавших больше всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
CapFriendly: новый контракт Малкина сделает его третьим по суммарному заработку в истории НХЛ
  • AP

Сейчас Малкин находится на пятой строчке, однако новое четырёхлетнее соглашение, которое принесёт россиянину ещё $24,4 млн, переместит нападающего на третью позицию, сообщает CapFriendly в своём Twitter-аккаунте. 

На данный момент лидером по этому показателю является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который, по сообщениям СМИ, сыграл главную роль в продлении контракта с Малкиным.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее известный инсайдер и журналист TSN Пьер Лебрюн раскрыл подробный расклад по новому четырёхлетнему контракту Малкина с «Питтсбургом».

 

 

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