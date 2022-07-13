Голкипер Самсонов подписал контракт с «Торонто»

Короткая ссылка
Российский голкипер Илья Самсонов продолжит карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс».
Голкипер Самсонов подписал контракт с «Торонто»
  • Gettyimages.ru

25-летний вратарь подписал контракт с канадским клубом. По условиям соглашения он получит $1,8 млн в год, сообщает пресс-служба «Торонто».

Самсонов выбран «Вашингтон Кэпиталз» под 22-м номером на драфте 2015 года. 

Российский голкипер в 89 матчах за «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах одержал 52 победы, шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее американский спортивный журналист Кайл Пэган отреагировал на отказ капитана «Вашингтона» Александра Овечкина комментировать ситуацию с вратарём сборной России Иваном Федотовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить