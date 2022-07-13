Голкипер Самсонов подписал контракт с «Торонто»

Российский голкипер Илья Самсонов продолжит карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс».

25-летний вратарь подписал контракт с канадским клубом. По условиям соглашения он получит $1,8 млн в год, сообщает пресс-служба «Торонто».

Самсонов выбран «Вашингтон Кэпиталз» под 22-м номером на драфте 2015 года.

Российский голкипер в 89 матчах за «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах одержал 52 победы, шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее американский спортивный журналист Кайл Пэган отреагировал на отказ капитана «Вашингтона» Александра Овечкина комментировать ситуацию с вратарём сборной России Иваном Федотовым.