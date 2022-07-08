Американский журналист назвал Овечкина трусом за отказ обсуждать тему Федотова

Американский спортивный журналист Кайл Пэган отреагировал на отказ капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина комментировать ситуацию с вратарём сборной России Иваном Федотовым.

«Овечкину задали этот вопрос, но он ответил, что не желает говорить об этом. Теперь я с нетерпением буду ждать, как Федотов отомстит ему в будущем, играя с «Вашингтоном» за «Филадельфию». Овечкин — трус», — заявил Пэган в эфире Crossing Broad.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. СМИ сообщали, что голкипер был отправлен в Северодвинск для прохождения службы на Северном флоте. Федотов будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что Федотов 6 августа примет присягу.