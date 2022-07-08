Выход из тени: почему обмен в «Колорадо» выгоден для Георгиева

«Колорадо Эвеланш» обменял Александра Георгиева у «Нью-Йорк Рейнджерс» на выбор в третьем и пятом раундах драфта НХЛ-2022 и третьем раунде в 2023-м. Для россиянина такой вариант развития карьеры кажется идеальным. В прежней команде у него практически не было шансов выиграть конкуренцию у Игоря Шестёркина. В стане же действующего обладателя Кубка Стэнли 26-летний россиянин получил возможность стать первым номером. Основной голкипер коллектива Дарси Кемпер, по данным СМИ, покинет его, поскольку у клуба нет места под потолком зарплат.

Информация, что Александр Георгиев может покинуть «Нью-Йорк Рейнджерс», появилась ещё в прошлое межсезонье. Однако тогда переход так и не состоялось, россиянин остался в команде. Но на этот раз практически не было сомнений в том, что он уйдёт.

И в начале июля американские СМИ сообщили, что бронзовый призёр чемпионата мира изъявил желание покинуть коллектив и попросил руководство об обмене.

Спустя всего несколько дней просьба голкипера оказалась удовлетворена. Причём выменял его действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Взамен «Рейнджерс» получили пики в третьем и пятом раундах драфта НХЛ-2022 и третьем раунде драфта-2023.

Генеральный менеджер команды из Денвера Джо Сакик не скрывал своей радости: по его словам, Георгиев с первых минут хорошо проявлял себя, когда выходил на лёд. Сакик подчеркнул, что россиянина взяли основным голкипером.

На первый взгляд сделка выглядит выгодной для всех сторон. «Нью-Йорк» успел передать права на хоккеиста незадолго до того, как тот рисковал стать свободным агентом. Это объясняет тот факт, что коллектив согласился на довольно скромное предложение конкурента, ведь выбрать будущих звёзд на таких поздних пиках непросто.

С другой стороны, генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри освободил место под потолком зарплат, так как летом в команде собралось достаточно много игроков без контрактов. Попутно удалось избавиться от потерявшего мотивацию резервного вратаря, уход которого прямо сейчас не выглядит для «Рейнджерс» большой проблемой, поскольку есть опытный Кейт Кинкейд и молодой Адам Гуска.

Но главным победителем в сложившейся ситуации является Георгиев. Александр, отыгравший один сезон в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк», ворвался в основу «Нью-Йорка» в 2017-м. Уроженец болгарского Русе проявил себя как бесстрашный вратарь, смело кидающийся под шайбы после самых сильных бросков, хотя и с некоторыми пробелами в технике. Например, он не силён в контроле добивания.

Тем не менее в дебютном сезоне он провёл свои десять матчей в регулярке. А в следующем закрепился в команде и сыграл 33 встречи, в которых пропустил 91 шайбу.

Однако Александру практически всегда приходилось мириться с ролью резервиста. Сначала он находился за спиной у Хенрика Лундквиста, а затем, когда швед покинул коллектив, уступил конкуренцию соотечественнику Игорю Шестёркину. Хотя на небольшом отрезке сложилась уникальная ситуация, при которой игровое время делили сразу три вратаря.

А завершившийся сезон получился для Георгиева худшим по многим основным метрикам. В 33 противостояниях регулярного первенства он позволил огорчить себя 85 раз. В предыдущие годы Александру доводилось пропускать и больше, но вот показатель надёжности составил всего 0,898. Для Александра это антирекорд в НХЛ.

О многом говорит и отрицательный показатель ожидаемых пропущенных голов (-7,6). То есть хоккеист пропустил на 7,6 больше, чем должен был, если оценивать опасность ударов. Для сравнения, у Шестёркина он составил невероятные 44,9.

Во многих встречах Георгиев выглядел далеко не лучшим образом, например позволил отличиться по шесть раз «Каролине» и «Эдмонтону» и по пять — «Миннесотте», «Вегасу» и «Вашингтону». Особенно неудачно россиянин действовал в первой части регулярки.

Впрочем, несправедливо утверждать, что уроженец Русе был обузой для «Рейнджерс». На отдельных отрезках он помогал партнёрам. Так, Александр вынужденно стал основным с начала декабря почти до середины января — пока Шестёркин восстанавливался от травмы — и смотрелся достаточно неплохо. Например, 3 января он совершил 33 сейва в матче с «Эдмонтоном» и был признан третьей звездой матча.

Похвалил его тогда даже главный тренер Жерар Галлан, подчеркнувший, что у него в распоряжении есть два сильных вратаря. А болельщики оказались настолько впечатлены действиями спортсмена, что скандировали его имя. Наконец, в концовке сезона Александр оформил шатауты в поединках с «Филадельфией» и «Каролиной».

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Тем не менее конкурировать с Шестёркиным, когда тот был здоров и находился в хорошей форме, Георгиев не мог. Игорь в 53 матчах позволил огорчить себя всего 106 раз и добился отменного показателя полезности — 0,935. Неудивительно, что по итогам регулярного первенства он получил «Везина Трофи» как лучший вратарь. А в Кубке Стэнли олимпийский чемпион едва ли не в одиночку дотащил команду до финала конференции.

При этом Георгиев в решающий момент доверием Галлана не пользовался, даже если соотечественник допускал ошибки. В плей-офф он сыграл всего дважды, и обе встречи пришлись на серию с «Питтсбургом». В первой Шестёркин пропустил четыре и был заменён в первом же перерыве, во второй — шесть за 40 минут. Но в следующих играх на лёд всё равно выходил Игорь.

Александр, складывается впечатление, банально устал от роли бэкапа и намерен проявить себя в качестве первого номера. И на это у него есть ещё достаточно времени, ведь бронзовому призёру ЧМ совсем недавно исполнилось 26 лет, что для вратаря совсем не возраст.

В «Колорадо» же он наконец получит шанс выбраться из-за спин конкурентов. «Эвеланш» хотя и достаточно неожиданно взял Кубок Стэнли, не мог похвастать сильной вратарской линией, как, например, соперник по финалу «Тампа-Бэй» с Андреем Василевским в составе.

Основным являлся Дарси Кемпер, который в плей-офф пропустил 38 шайб и имеет довольно скромный показатель надёжности (0,902). Его сменщик Павел Францоуз появлялся на льду реже, но действовал на таком же уровне (0,906). Кроме того, оба голкипера перешагнули 30-летний рубеж, и делать на них ставку в долгосрочной перспективе невозможно. Чех вдобавок ещё и регулярно получает травмы.

Кемпер же, согласно информации СМИ, после прихода Георгиева вовсе может покинуть команду. Якобы это связано с тем, что у клуба не осталось места под потолком зарплат.

Впрочем, вряд ли отъезд канадца сильно огорчит «Эвеланш», ведь в лице россиянина клуб получил надёжного перспективного вратаря, который имеет всё, чтобы стать первым номером и проявить себя. К тому же ему не пришлось предлагать серьёзный контракт. Но если Игорь станет лидером «Колорадо», свои деньги он ещё обязательно заработает.