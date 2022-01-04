Георгиев отреагировал на скандирование его имени болельщиками во время матча НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился эмоциями от скандирования его имени трибунами во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Слышал, как вся арена скандировала «Джорджи!» во время матча? Да, слышал. Это было потрясающе. Я очень рад, что снова получаю шанс играть. И матч для нас сложился хорошо», — цитирует Георгиева сайт НХЛ.

Он отметил, что его команда отлично действовала в обороне, не позволяя сопернику сыграть на добивании, хотя у «Эдмонтона» очень опасная линия нападения. Кроме того, вратарь заявил, что сделал всё возможное, чтобы быстрее вернуться на лёд после перенесённого коронавируса.

Георгиев во время игры отразил 33 броска по своим воротам из 34 и помог «Рейнджерс» победить со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что трибуны начали скандировать имя Георгиева в матче НХЛ после сейва от Макдэвида.