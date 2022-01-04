Трибуны начали скандировать имя Георгиева в матче НХЛ после сейва от Макдэвида
Во время третьего периода Георгиев эффектно отразил бросок нападающего и лидера «Эдмонтона» Конора Макдэвида с близкого расстояния. После этого трибуны арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке начали скандировать имя россиянина.
Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Rangers on MSG.
Всего в минувшей игре Георгиев 33 раза спас свою команду.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» в матче НХЛ.
GEORGIE! GEORGIE! GEORGIE! pic.twitter.com/SujI893M3h— Rangers on MSG (@RangersMSGN) January 4, 2022