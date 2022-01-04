Трибуны начали скандировать имя Георгиева в матче НХЛ после сейва от Макдэвида

Болельщики эмоционально отреагировали на спасение российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).

Во время третьего периода Георгиев эффектно отразил бросок нападающего и лидера «Эдмонтона» Конора Макдэвида с близкого расстояния. После этого трибуны арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке начали скандировать имя россиянина.

Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Rangers on MSG.

Всего в минувшей игре Георгиев 33 раза спас свою команду.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» в матче НХЛ.