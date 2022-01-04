«Рейнджерс» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, Георгиев совершил 33 сейва

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев отличились Алекси Лафренье (6'), Баркли Гудроу (24'), Крис Крайдер (44') и Райан Строум (55'). «Ойлерз» ответили только голом Райана Маклауда (35').

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска по своим воротам из 34.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова не спасла «Вегас Голден Найтс» от поражения в матче с «Виннипег Джетс».

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