Голкипер «Рейнджерс» Георгиев перешёл в «Колорадо»

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев продолжит карьеру в «Колорадо Эвеланш».
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев перешёл в «Колорадо»
  • AP

26-летний вратарь в результате обмена стал игроком команды из Денвера. Синерубашечники получили право выбора третьего и пятого раундов драфта 2022 года, а также третьего раунда драфта-2023, сообщает пресс-служба команды из Нью-Йорка.

Георгиев в составе «Рейнджерс» в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 129 матчей, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Российский голкипер перешёл в «Рейнджерс» летом 2017 года из чемпионата Финляндии.

«Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции в плей-офф НХЛ сезона-2021/22, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии команду «Лайтнинг» (4-2).

Ранее генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл вспомнил, как получил извинения от нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.



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