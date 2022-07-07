Генменеджер «Далласа» рассказал о том, как получил извинения от Ничушкина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Нилл вспомнил, как получил извинения от нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Когда Вэл Ничушкин впервые сыграл против «Старз» в качестве игрока «Колорадо», он поблагодарил, извинился и сказал: «Я был не тем, кем должен был быть с вами», — цитирует Нилла журналист Саад Юсуф в Twitter.

Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач. Он стал 36-м россиянином, который завоевал Кубок Стэнли. 33 из них выигрывали титул в качестве игроков, один — в роли тренера (Валерий Буре), а также двое в качестве и игрока, и тренера — Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар.

27-летний хоккеист играл за «Даллас» с 2013-го по 2016-й и с 2018 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Ничушкин и «Колорадо» начнут переговоры о продлении контракта в течение недели.