Генменеджер «Далласа» рассказал о том, как получил извинения от Ничушкина

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Нилл вспомнил, как получил извинения от нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
Генменеджер «Далласа» рассказал о том, как получил извинения от Ничушкина
  • AP

«Когда Вэл Ничушкин впервые сыграл против «Старз» в качестве игрока «Колорадо», он поблагодарил, извинился и сказал: «Я был не тем, кем должен был быть с вами», — цитирует Нилла журналист Саад Юсуф в Twitter.

Ничушкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году. В текущем розыгрыше плей-офф хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач. Он стал 36-м россиянином, который завоевал Кубок Стэнли. 33 из них выигрывали титул в качестве игроков, один — в роли тренера (Валерий Буре), а также двое в качестве и игрока, и тренера — Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар.

27-летний хоккеист играл за «Даллас» с 2013-го по 2016-й и с 2018 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Ничушкин и «Колорадо» начнут переговоры о продлении контракта в течение недели.

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