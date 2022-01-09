Российский голкипер «Рейнджерс» Георгиев одержал свою 50-ю победу в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев одержал свою 50-ю победу в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» с Георгиевым на воротах обыграли «Анахайм Дакс» со счётом 4:1. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Георгиев отразил 13 из 14 бросков. «Рейнджерс» допустил наименьшее количество ударов по своим воротам с 27 февраля 2012 года.

«Рейнджерс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что передача Ильи Михеева не помогла «Торонто Мэйпл Лифс» уйти от поражения от «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.