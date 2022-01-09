Российский голкипер «Рейнджерс» Георгиев одержал свою 50-ю победу в НХЛ
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В матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» с Георгиевым на воротах обыграли «Анахайм Дакс» со счётом 4:1. Встреча прошла в Нью-Йорке.
Георгиев отразил 13 из 14 бросков. «Рейнджерс» допустил наименьшее количество ударов по своим воротам с 27 февраля 2012 года.
«Рейнджерс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что передача Ильи Михеева не помогла «Торонто Мэйпл Лифс» уйти от поражения от «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.