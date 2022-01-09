Передача Михеева не помогла «Торонто» уйти от поражения от «Колорадо» в НХЛ

Короткая ссылка
«Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Михеева не помогла «Торонто» уйти от поражения от «Колорадо» в НХЛ
  • AP
  • © Geneva Heffernan

Встреча состоялась в Денвере и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев, хотя после первого периода «Эвеланш» уступал со счётом 0:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс, а также по разу отличились Александр Керфут и Ник Ритчи. Российский нападающий канадского коллектива Илья Михеев отдал одну результативную передачу и набрал очки в третьем матче подряд.

У «Колорадо» шайбы в основное время забросили Натан Маккиннон, Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер, а победу в овертайме принёс Девон Тэйвз.

Для американской команды это четвёртая победа подряд, а клуб «Торонто» впервые уступил за пять матчей.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, а Михаил Сергачёв отдал две голевые передачи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить