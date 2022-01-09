Передача Михеева не помогла «Торонто» уйти от поражения от «Колорадо» в НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Денвере и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев, хотя после первого периода «Эвеланш» уступал со счётом 0:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс, а также по разу отличились Александр Керфут и Ник Ритчи. Российский нападающий канадского коллектива Илья Михеев отдал одну результативную передачу и набрал очки в третьем матче подряд.

У «Колорадо» шайбы в основное время забросили Натан Маккиннон, Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер, а победу в овертайме принёс Девон Тэйвз.

Для американской команды это четвёртая победа подряд, а клуб «Торонто» впервые уступил за пять матчей.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ, а Михаил Сергачёв отдал две голевые передачи.