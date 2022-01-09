«Тампа» проиграла «Бостону» в матче НХЛ, Сергачёв отдал две голевые передачи

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» проиграла «Бостону» в матче НХЛ, Сергачёв отдал две голевые передачи
  • AP
  • © Chris O'Meara

Игра состоялась в Тампе и завершилась со счётом 2:5.

В составе хозяев отличились Ондржей Палат и Брейден Пойнт. Причём в обоих случаях им ассистировали Эрик Чернак и россиянин Михаил Сергачёв. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 25 бросков, а нападающий Никита Кучеров заработал показатель полезности «-3».

У «Брюинз» дубли оформили Давид Пастрняк и Брэд Маршан, а также одну шайбу забросил Антон Блид. 

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Бостон» находится на восьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Дениса Гурьянова помогла «Даллас Старз» обыграть «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить