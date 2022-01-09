«Тампа» проиграла «Бостону» в матче НХЛ, Сергачёв отдал две голевые передачи

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась в Тампе и завершилась со счётом 2:5.

В составе хозяев отличились Ондржей Палат и Брейден Пойнт. Причём в обоих случаях им ассистировали Эрик Чернак и россиянин Михаил Сергачёв. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 25 бросков, а нападающий Никита Кучеров заработал показатель полезности «-3».

У «Брюинз» дубли оформили Давид Пастрняк и Брэд Маршан, а также одну шайбу забросил Антон Блид.

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Бостон» находится на восьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба Дениса Гурьянова помогла «Даллас Старз» обыграть «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.