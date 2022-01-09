Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 3:2, хотя хозяева по ходу игры уступали 0:2.

В составе «Пингвинз» на седьмой минуте игры в течение 24 секунд отличились Брайан Дюмулен и Каспери Капанен. Затем «Старз» ответили голами россиянина Дениса Гурьянова (37'), Джо Павелски (55') и Роопе Хинца (57').

Таким образом, прервалась десятиматчевая победная серия «Питтсбурга». В то же время для «Далласа» это уже четвёртый выигранный матч кряду.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Миннесота Уайлд» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Кузнецова и ассист Александра Овечкина.