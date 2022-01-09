«Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ, несмотря на гол Кузнецова и ассист Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов потерпел поражение от «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ, несмотря на гол Кузнецова и ассист Овечкина
  • AP
  • © Andy Clayton-King

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась в пользу хозяев — 3:2 (Б). При этом «Кэпиталз» вёл по ходу игры со счётом 2:0.

В начале второго периода гостей вывел вперёд Коннор Макмайкл, а вторую шайбу в ворота «Уайлд» забросил россиянин Евгений Кузнецов. Его соотечественник Александр Овечкин стал автором результативной передачи.

В середине того же периода Маркус Фолиньо отыграл один гол, а за 35 секунд до конца основного времени «Миннесота» перевела матч в овертайм благодаря результативному броску Матса Цуккарелло.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Миннесоты»: победу хозяевам принесли Фредерик Годро и Кевин Фиала, в то время как Кузнецов попал в штангу.

Ранее сообщалось, что шайбы Павла Бучневича и Ивана Барбашёва помогли «Сент-Луис Блюз» разгромить «Вашингтон».

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