Георгиев — о личном рекорде в НХЛ: думал только об игре

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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал личный рекорд по отражённым шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2021/22.
Георгиев — о личном рекорде в НХЛ: думал только об игре
  • Reuters

«Казалось, будто было много бросков. Поэтому у меня было не слишком много времени, чтобы думать о чём-то другом. Думал только об игре», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» 11 декабря переиграл в гостях «Баффало Сейбрз» (2:1). 25-летний российский голкипер совершил 36 сейвов, впервые в текущем сезоне отразив больше 33 бросков. Он был признан второй звездой матча.

В составе команды из Нью-Йорка его соотечественник Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе».

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