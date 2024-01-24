Пятый хет-трик за карьеру: Кучеров первым набрал 80 очков в сезоне НХЛ

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Филадельфией» российский нападающий «Тампа-Бэй» оформил пятый хет-трик в карьере и отметился результативной передачей, благодаря чему первым в лиге достиг отметки в 80 очков. В свою очередь, Иван Барбашёв набрал два очка и помог «Вегасу» сломить сопротивление «Айлендерс», Дмитрий Воронков забросил десятую шайбу в сезоне, а Александр Овечкин не сумел забить в седьмой встрече подряд.

Пятый хет-трик Кучерова

В нынешнем сезоне российский лидер «Тампа-Бэй» уже приучил болельщиков к тому, что от него можно ждать самых невероятных свершений. Достаточно вспомнить хотя бы фантастический отрезок в ноябре, когда Никита Кучеров сначала «настрелял» пять очков в матче с «Оттавой», спустя двое суток оформил «2 + 2» в противостоянии с «Торонто», а в конце месяца и вовсе разразился шестью во встрече с «Каролиной», чего ему ранее не удавалось ни разу в карьере. Для полной коллекции не хватало только хет-трика, с которыми у россиянина всегда была напряжёнка ввиду его желания работать на партнёров.

До этого дня Кучеров лишь четырежды отличался тремя точными попаданиями в одной игре НХЛ. Впервые это удалось ему в октябре 2014-го, когда он трижды огорчил «Аризону», в то время как ещё два пришлись на регулярный чемпионат-2016/17. В последний же раз он отмечался триплетом два года назад, приняв участие в разгроме «Баффало» на выезде (6:1). Тогда дубль он оформил менее чем за четыре минуты, а вот третьего гола пришлось ждать почти полчаса. И нечто похожее произошло и в сегодняшнем матче с «Филадельфией», правда, хозяева оказывали куда более ожесточённое сопротивление.

Фактически первые две шайбы Кучерова стали результатом удачный действий «Лайтнинг» в большинстве. Да, номинально в неравных составах был забит лишь второй, но и вся подготовительная работа к первому была проведена в тот момент, когда «Флайерз» имели на одного хоккеиста меньше. В ходе затяжной комбинации Никита дважды примерялся к створу, но если первый «выстрел» был заблокирован, то второй пришёлся точно в цель. Получивший удаление за подножку Расмус Ристолайнен уже вернулся на лёд и мог лично наблюдать, как россиянин закрепляет преимущество гостей.

А уже в начале второго периода Кучеров сделал разницу крупной. Да, эта шайба получилась не такой эффектной, как первая. Форвард притаился на дальней штанге, обработал не самый удобный пас Брейдена Пойнта и вновь огорчил Самуэля Эрссона. А уже в концовке периода напомнил, что сам тоже не прочь выступить в роли ассистента. На этот раз при игре пять на четыре отметился Майкл Эйссимонт.

Тем не менее, «Филадельфия» отказывалась сдаваться. К этому моменту хозяева уже дважды застали врасплох Андрея Василевского, без устали трудившегося в воротах «Тампы», а в начале заключительного отрезка сделали это в третий раз. И подарили своим болельщикам надежду на овертайм. В концовке Джон Торторелла даже выпустил на площадку шестого полевого, но тем самым лишь позволил соперникам укрепить преимущество, а Кучерову — второй раз за соревновательный год набрать четыре очка. За минуту до конца Брэндон Хагель поразил пустой створ, а когда до финальной сирены оставалось 11 секунд, то же самое провернул и Никита. После этого стало ясно, что оказать ему достойное сопротивление в борьбе за звание главной звезды встречи и дня вряд ли кто-то сумеет.

Благодаря этому Кучеров первым в регулярке достиг планки в 80 очков и вырвался в лидеры бомбардирской гонки, обогнав Натана Маккиннона (26 + 51). А также с 31 голом поднялся на третью позицию в споре снайперов, оставив позади Давида Пастрняка, и вышел на второе место в истории «Лайтнинг» по числу сезонов с тремя десятками точных бросков. По этому показателю он обошёл Мартена Сен-Луи и теперь уступает лишь Стивену Стэмкосу (восемь). Зато по числу матчей с четырьмя и более баллами он лишь укрепил своё лидерство. Таких в его активе уже 24.

Два очка Барбашёва и 29-й гол Панарина

Безусловно, затмить такое выступление Кучерова было практически невозможно. Но в этот день более чем впечатляюще проявили себя и другие отечественные легионеры НХЛ. Одним из таких стал Иван Барбашёв, который не покидал лёд без очков на протяжении последних четырёх встреч. Причём в трёх из них он набирал не менее двух — «Рейнджерс» положил дубль, а с «Питтсбургом» дважды ассистировал.

На этот же раз российский нападающий «Вегаса» успел как отличиться сам, так и помочь сделать это партнёру. Уже на 12-й минуте он подставил клюшку под щелчок Алекса Пьетранджело и открыл счёт в игре с «Айлендерс», а потом поучаствовал в организации победного гола (3:2). Его автором стал Николя Руа, оказавшийся расторопнее всех на пятаке. В итоге, они вместе с канадцем и были признаны главными звёздами, причём североамериканец расположился на ступеньку выше. Что касается ньюйоркцев, то те потерпели пятое поражение в последних шести противостояниях, несмотря на передачу Александра Романова и 24 сейва Ильи Сорокина.

Голами отметились и двое других россиян, правда, успех и коллективам они не принесли. И в этом плане гораздо обиднее должно быть «Рейнджерс», сенсационно уступившим одному из главных аутсайдеров лиги — «Сан-Хосе». К 22-й минуте подопечные Питера Лавиолетта вели 2:0 — по разу забили Адам Фокс и Артемий Панарин, но впоследствии дали трижды огорчить Игоря Шестёркина, в 13-й раз в сезоне отразившего менее 90% бросков (2:3 ОТ). Причём в овертайме Томашу Гертлу ассистировал Александр Барабанов.

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Но если «Сан-Хосе» взял верх лишь в третьей встрече подряд, то «Эдмонтон» — в 14-й, что ранее удавалось лишь семи командам в истории лиги. Помешать Коннору Макдэвиду и компании приблизиться к рекорду «Питтсбурга» (17) ожидаемо не сумел «Коламбус». Гости были биты 1:4, зато свой снайперский счёт пополнил Дмитрий Воронков. Россиянин своими активными действиями спровоцировал перехват в зоне противника, разыграл двоечку с Кентом Джонсоном и забросил десятую шайбу в дебютном чемпионате.

Не преуспел и «Вашингтон», потерпевший второе поражение подряд. Подопечные Спенсера Карбери проиграли «Миннесоте» в гостях (3:5), а Александр Овечкин продлил «сухую» серию до семи матчей. Порадовал своих поклонников разве что Евгений Кузнецов, ассистировавший Энтони Манте. До этого он «молчал» в четырёх противостояниях подряд.

Зато свою лепту в успех «Оттавы» внёс Артём Зуб, неумолимо приближающийся к личному рекорду результативности в НХЛ. Два года назад тот набрал 22 (6 + 16) балла в 81 матче, а сейчас уже имеет в активе 17 (4 + 13) после 35. И опережает в списке лучших отечественных бомбардиров того же Кузнецова. Очередную передачу он исполнил в гостевой встрече с «Монреалем», которых «Сенаторз» разгромили со счётом 4:1.