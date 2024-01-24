Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- AP
- © Paul Vernon
Встреча в Эдмонтоне завершилась со счётом 4:1.
В составе гостей единственной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров первым в сезоне преодолел отметку в 80 очков в регулярке НХЛ.
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