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Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

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«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
  • AP
  • © Paul Vernon

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей единственной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров первым в сезоне преодолел отметку в 80 очков в регулярке НХЛ.

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