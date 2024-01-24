Шайба Воронкова не помешала «Эдмонтону» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей единственной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров первым в сезоне преодолел отметку в 80 очков в регулярке НХЛ.