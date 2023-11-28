Достижение на все времена: сразу четыре российских хоккеиста «Коламбуса» отметились голами в матче регулярки НХЛ

Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко стали первыми российскими хоккеистами из одной команды, сумевшими отметиться заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ. Подобное в своё время не удавалось даже русской пятёрке «Детройта». При этом «Коламбус», за который выступают отечественные ребята, в родных стенах катком прошёлся по «Бостону» — одному из лидеров лиги. Не ударил в грязь лицом в отчётный вечер и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 20 бросков по своим воротам и сыгравший 40-й матч на ноль в заокеанской карьере.

Уникальное достижение россиян «Коламбуса»

Настоящую голевую феерию выдали российские игроки «Коламбуса» в домашней встрече с «Бостоном». Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов записали на свой счёт по одной заброшенной шайбе, а последний приплюсовал к этому ещё и ассист. Таким образом, отечественный квартет установил историческое достижение в НХЛ. Ни разу за всю 106-летнюю историю лиги не бывало такого, что сразу четыре российских хоккеиста отличились в одном матче, выступая за одну команду. Даже легендарная пятёрка «Детройта» в 1990-е не добивалась подобного результата.

Символично, что открыл счёт в матче Воронков, к которому в последнее время было приковано пристальное внимание с обеих сторон океана. Поговаривали, что уроженец Ангарска сложно адаптируется в США и задумывается о возвращении на родину. Это впоследствии подтвердил и генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен.

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По его словам, молодым игрокам случается скучать по дому на первых порах и в этом нет ничего удивительного. В минувшие выходные в команде обсудили сложившуюся ситуацию, также Дмитрий советовался с родными и друзьями. В итоге, по словам агента хоккеиста Джея Пи Барри, он принял решение остаться.

Гол в ворота «Бостона» в исполнении россиянина получился красивым. Он подхватил шайбу, которую Чинахов запустил вдоль борта, затем, потолкавшись с защитником, развернулся и бросил в ближний угол. Голкипер Джереми Свейман оказался не готов к такому повороту событий и свою команду не выручил.

Во втором периоде американца огорчил уже Проворов, отправивший шайбу в ворота в стиле Александра Овечкина из левого круга вбрасывания. После этого «Брюинз» сменил вратаря на Линуса Улльмарка, но и он вскоре пал жертвой российского нападения хозяев. Чинахов воспользовался грубой ошибкой соперника, убежал на рандеву с голкипером и не оставил ему шансов на спасение.

А четвёртую шайбу в ворота «Бостона» отправил в начале третьей двадцатиминутки Марченко, реализовавший большинство. После этого гости всё-таки размочили счёт и даже забили второй гол, однако победа осталась за «Коламбусом» — 5:2. К слову, пятую шайбу хозяев записал на свой счёт Джастин Дэнфорт, который играл в КХЛ за «Витязь» три сезона назад.

По итогам матча Чинахов был признан второй звездой, а Воронков — третьей. Лучшим игроком назвали вратаря победителей Спенсера Мартина, который отразил 31 бросок по своим воротам.

По словам Марченко, вся российская четвёрка рада тому, что им удалось установить уникальное достижение в лиге, и наслаждается этим.

«Очень здорово! Все мы, российские игроки, хорошо запомним этот момент. (Победа. — RT) придала нам уверенности, было весело», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Юбилейный сухарь Бобровского

После двух подряд поражений в регулярке «Флорида» вышла максимально заряженной на гостевой матч с «Оттавой», дела у которой пока совсем не ладятся. Новая команда Владимира Тарасенко занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе всего шесть побед в основное время. Вот и «Пантерз» буквально катком прошёлся по «Сенаторз», забросив пять безответных шайб. Свою лепту в победу внёс и Сергей Бобровский, отразивший 20 бросков.

«Думаю, ребята сегодня отлично сыграли, не дав им ничего сделать. Особенно нападающие. Они возвращались в защиту, очень хорошо закрывали зоны и не оставляли им много свободного пространства», — поблагодарил партнёров после игры голкипер.

Для Бобровского этот матч стал 40-м сухим в карьере и седьмым — в составе «Флориды». Он сравнялся по этому показателю с Джеймсом Раймером и вышел на четвёртое место в истории франшизы. А среди всех действующих вратарей НХЛ больше шатаутов только у Марка-Андре Флёри (73) и Джонатана Куика (60), столько же — у Семёна Варламова.

Фееричный матч выдал ещё один российский вратарь — Александр Георгиев. Он совершил 37 спасений и помог «Колорадо» взять верх над «Тампой» — 4:1. По окончании матча голкипера признали второй звездой.

Кроме того, голом в этой встрече отметился Валерий Ничушкин, установивший окончательный счёт. Для него эта шайба стала десятой в сезоне, и благодаря ей он вошёл в тройку лучших отечественных снайперов лиги.

Гол Кузнецова и пас Панарина

Менее успешно прошёл игровой день для «Вашингтона», который потерпел второе подряд поражение, не справившись в гостях с «Сан-Хосе».

«Кэпиталз» был активен в атаке с самого начала матча, а Александр Овечкин и Евгений Кузнецов прикладывали максимум усилий, чтобы взломать оборону соперника. В одном из моментов первого периода они вывели на убойную позицию Тома Уилсона, но канадец замешкался и подарил шайбу вратарю Маккензи Блэквуду. Вскоре после этого хозяева забили — счёт открыл Фабиан Зеттерлунд с передачи Никиты Охотюка.

Выправить ситуацию столичной команде удалось лишь в конце второй двадцатиминутки, и на этот раз отличился Кузнецов, хотя и не без доли везения. Голкипер отразил бросок россиянина, но шайба срикошетила от того же Охотюка и влетела в ворота. Для Евгения эта шайба — лишь четвёртая в сезоне, и, что примечательно, три из них он забросил на выезде.

Увы, на большее «Вашингтона» в этот вечер не хватило, хозяева дожали соперника в третьем периоде.

Не помог своей команде победить и Артемий Панарин: «Рейнджерс» крупно уступил «Баффало» на своём льду — 1:5.

Российский форвард выступил ассистентом в моменте с единственной заброшенной шайбой команды из Нью-Йорка и набрал уже 30-е очко в нынешнем сезоне, установив рекорд франшизы. На счету игрока 11 голов и 19 результативных передач. Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 35 лет, кто сумел достичь этой отметки за 20 и менее матчей со старта сезона. Ранее таким достижением мог похвастаться лишь Кэри Уилсон, которому в своё время хватило 18 игр.