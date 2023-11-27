Фетисов: до последнего верил, что НХЛ выстоит против политического давления

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение касательно возможного пропуска сборной России Кубка мира в 2025 году.

«Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счёту, но ничего с этим не поделаешь. С любой точки зрения это невозможно было себе представить ещё какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных», — цитирует Фетисова ТАСС.

21 ноября глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

По информации СМИ, на турнире сыграют игроки из четырёх или шести государств. Вероятнее всего, это будут представители Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнования продлятся неделю.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году.