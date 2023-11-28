Впервые в истории НХЛ четверо россиян из одной команды забросили шайбы в одном матче

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей результативными действиями отметились сразу четыре российских игрока команды. На счету Дмитрия Воронкова, Ивана Проворова, Егора Чинахова и Кирилла Марченко по заброшенной шайбе.

Таким образом, впервые в истории НХЛ в одном матче отличились четыре российских хоккеиста, выступающих за одну команду.

Ранее сообщалось, что Чинахов признан второй звездой матча с «Бостоном», Воронков — третьей.