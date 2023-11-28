Впервые в истории НХЛ четверо россиян из одной команды забросили шайбы в одном матче
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Встреча в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд Арена» завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей результативными действиями отметились сразу четыре российских игрока команды. На счету Дмитрия Воронкова, Ивана Проворова, Егора Чинахова и Кирилла Марченко по заброшенной шайбе.
Таким образом, впервые в истории НХЛ в одном матче отличились четыре российских хоккеиста, выступающих за одну команду.
Ранее сообщалось, что Чинахов признан второй звездой матча с «Бостоном», Воронков — третьей.