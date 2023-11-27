Местные герои: Бучневич в одиночку растерзал «Чикаго», Свечников за 74 секунды перевернул игру с «Коламбусом»

Гол и два ассиста Павла Бучневича помогли «Сент-Луису» в гостях взять верх над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кирилл Марченко открыл счёт во встрече «Каролины» с «Коламбусом», однако два результативных действия Андрея Свечникова в концовке позволили хозяевам совершить камбэк. Яков Тренин положил начало победе «Нэшвилла» над «Виннипегом», а Кирилл Капризов и Павел Минтюков отметились точными передачами, но это не уберегло «Миннесоту» и «Анахайм» от крупных поражений.

Первый гол Свечникова

Нельзя сказать, что начало сезона для нападающего «Каролины» Андрея Свечникова складывалось совсем уж неудачно, однако былого блеска в игре россиянина не наблюдалось. Тому были объективные причины: в марте форвард получил тяжёлую травму колена, перенёс операцию и прошёл через длительный период восстановления. Он полностью пропустил предсезонку, а также первые матчи регулярного чемпионата и впервые вышел на лёд лишь в конце октября. За 11 проведённых встреч хоккеист записал на свой счёт восемь результативных передач, но вот поразить ворота соперника всё никак не получалось.

Переломной оказалась игра с «Коламбусом», в которой Свечников стал главным героем и был признан первой звездой. Правда, в первых двух периодах блистали в основном вратари обеих команд. Так, Пётр Кочетков на этом отрезке отразил 16 атак на свои владения, а его визави Элвис Мерзликин — 27. И лишь в последнюю двадцатиминутку зрители в Роли наконец увидели голы, хотя первым двум они вряд ли обрадовались.

Всего на 13-й секунде периода счёт размочил Кирилл Марченко, бросивший с острого угла. Кочетков занял верную позицию и, казалось, контролировал ситуацию, но шайба угодила ему в плечо и отрекошетила в ворота. А спустя шесть минут Джонни Годро удвоил преимущество «Блю Джекетс».

Но хозяева и не думали сдаваться. Сначала Еспери Котканиеми отквитал один гол, затем Брэди Шей восстановил статус-кво с передачи Свечникова на пятак. А спустя 74 секунды Андрей записал на свой счёт и первый гол в сезоне, завершив красивую комбинацию партнёров. Начал её Сет Джарвис, поборовшийся у борта, затем Себастьян Ахо оставил не у дел защитников, сделав ложный замах и сбросив шайбу россиянину. Свечников тем временем занял выигрышную позицию перед воротами, и ему оставалось лишь замкнуть передачу в незащищённый угол.

По окончании игры соцсети взорвались комплиментами в адрес российского нападающего. Лейтмотивом многих постов стало то, что прежний Свечников вернулся. Да и сам хоккеист признался, что сбросил груз с плеч, открыв наконец счёт голам.

«Конечно же, это в некоторой степени облегчение, но я совсем (об этом. — RT) не думал. Действительно, несколько игр я не забивал, но я знал, что этот момент настанет. Вопрос был только во времени. Это было правильное время и правильный момент. Для нас это большая победа», — приводит слова спортсмена официальный сайт команды.

В свою очередь Марченко, записавший на свой счёт уже шестую шайбу в сезоне, посетовал на поражение. По его словам, команда играла хорошо и создавала много возможностей для взятия ворот, но в итоге не воспользовалась ими.

«Всё зависело от нас самих. Мы очень хорошо отыграли два периода, здорово играли в третьем. Обидно, когда в итоге остаёшься ни с чем», — отметил россиянин.

Три очка Бучневича

На очередной матч регулярки «Сент-Луис» отправился в Чикаго с солидной группой поддержки — были приглашены отцы хоккеистов. Папа Павла Бучневича живёт в России и прилететь на это командное мероприятие не сумел, поэтому нападающий пригласил с собой так называемого billet-dad Ричарда Комо — главу семьи, в которой жил первое время, переехав в Америку.

И при такой поддержке россиянин выдал шикарный матч — в его активе гол и два ассиста, а также звание второй звезды встречи.

Главной звездой стал молодой форвард Джек Нейборс, которого именно Бучневич дважды снабдил филигранными передачами. Парни играют в одном звене сравнительно недавно, однако уже нащупали эффективное взаимодействие. Так, первая шайба влетела в ворота «Чикаго» уже на 4-й минуте, когда россиянин отправил канадца в одиночный рывок к воротам Арвида Сёдерблома. А ещё до завершения стартовой двадцатиминутки Павел пополнил и собственный голевой баланс во время розыгрыша большинства. Роберт Томас отдал ему острую диагональную передачу, на которую он отреагировал так же молниеносно, в касание переправив шайбу в ворота мимо голкипера. Счёт таким образом стал уже 3:1 в пользу «Блюз».

Во втором периоде настало голевое затишье, а в третьем команды обменялись голами Нейборса и Бориса Катчука. Форвард «Сент-Луиса» снова забил после ассиста Бучневича. На этот раз россиянин сбросил шайбу из-за ворот на пятак, после чего партнёр «расстрелял» Сёдерблома.

Для Павла эта игра стала 45-й в заокеанской карьере, когда он набирал более одного очка, а также 13-й в составе «Блюз» с тремя очками. С момента его прихода в команду лишь два игрока выбивали столько же более чем в десяти играх — Джордан Киру и Владимир Тарасенко (у обоих по 12).

Гол Тренина и неудачи Капризова и Минтюкова

Продолжается чёрная серия «Миннесоты», которая потерпела уже седьмое поражение подряд. В прошлом сезоне Кирилл Капризов приучил болельщиков и специалистов к тому, что едва ли не в одиночку способен вытащить любой матч, однако в этой регулярке у него это не особо получается, хотя он очень старается. В активе россиянина шесть голов и 12 результативных передач, и в списке бомбардиров команды он идёт вторым после Матса Цуккарелло.

Во встрече с «Детройтом» Кирилл также отметился ассистом, после которого Йоэль Эрикссон Эк сравнял счёт в концовке первого периода (1:1). Но этот гол стал единственным для «Миннесоты» в этом матче, а хозяева отличились ещё трижды. После игры главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон разразился гневной тирадой, отметив, что одни и те же игроки не справляются со своими задачами из матча в матч. Кажется, в преддверии домашней игры с «Сент-Луисом» хоккеистов ждёт непростой разговор.

Не смог помочь «Анахайму» и Павел Минтюков, также отметившийся результативной передачей во встрече с «Эдмонтоном». Игра завершилась разгромом «Дакс» со счётом 2:8, а лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал пять очков.

А вот Яков Тренин, напротив, положил начало домашней победе «Нэшвилла» над «Виннипегом» (3:2) и был признан третьей звездой встречи. Российский нападающий открыл счёт встречи под занавес первого периода, сыграв на добивании после броска Романа Йози. Для 26-летнего россиянина это лишь четвёртый гол в сезоне, но он отличился уже во второй игре подряд.