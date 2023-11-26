Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Болл Арене» в Денвере (США) и завершилась счётом 3:1.

Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 30 бросков из 31.

После 20 игр «Эвеланш» набрал 28 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Калгари» с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.