Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ
- AP
Встреча проходила на «Болл Арене» в Денвере (США) и завершилась счётом 3:1.
Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.
Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 30 бросков из 31.
После 20 игр «Эвеланш» набрал 28 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Калгари» с 19 баллами располагается на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.