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Шатаут Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения «Филадельфии» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм встречи, которая проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США), завершились со счётом 0:0.

Российский вратарь хозяев Илья Сорокин оформил шатаут, отразив 39 бросков из 39.

После 20 игр «Айлендерс» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 23 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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