Шатаут Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения «Филадельфии» в матче НХЛ
Основное время и овертайм встречи, которая проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США), завершились со счётом 0:0.
Российский вратарь хозяев Илья Сорокин оформил шатаут, отразив 39 бросков из 39.
После 20 игр «Айлендерс» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 23 баллами располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.