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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 7:4 в пользу «синерубашечников».

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (11-я и 19-я минуты), Ник Бонино (шестая), Джимми Веси (37-я), К'Андре Миллер (40-я), Тайлер Питлик (42-я) и Артемий Панарин (45-я). Российский форвард также записал в свой актив результативную передачу.

У проигравших отличились Чарли Койл (14-я, 43-я), Морган Гики (15-я) и Давид Пастрняка (21-я).

«Рейнджерс» с 31 очком вышел в лидеры Восточной конференции. «Бостон» (31 очко) переместился на второе место.

Ранее российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал вторым россиянином в истории НХЛ, набравшим более шести очков за матч.



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