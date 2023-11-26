«Детройт» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, у Капризова голевой пас

«Детройт Ред Уингз» на своём льду переиграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дерека Лалонда.

В составе победителей шайбы забросили Дэвид Перрон (4-я, 42-я минуты), Дилан Ларкин (37-я), Шейн Гостисбер (60-я).

У проигравших отличился Йоэль Эрикссон Эк (20-я). Шведскому нападающему ассистировал Кирилл Капризов.

«Детройт» с 25 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Миннесота» (14) — 13-е.

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